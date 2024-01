Luis Alberto Juve, c’è stato un sondaggio! Questa la risposta della Lazio di Lotito sul fantasista spagnolo

Felipe Anderson non è l’unico giocatore seguito della Lazio finito nel mirino della Juve in chiave mercato. Come rende noto Tuttosport, infatti, i bianconeri hanno fatto un sondaggio anche per capire se c’era margine di trattativa per il colpo Luis Alberto.

Da parte della Lazio di Lotito, però, è stato innalzato un muro, visto che il fantasista spagnolo ha rinnovato da poco il contratto.

