Bonucci, quarta sconfitta di fila: Union Berlino rimontato dal Braga 2-3. Solo delusioni per l’ex difensore della Juve

Il sapore della prima vittoria è ancora rimandato per Bonucci. Il suo Union Berlino, infatti, è stato sconfitto per 2-3 contro il Braga in Champions League dopo essere passato in doppio vantaggio.

L’ex difensore e capitano Juve è partito titolare e ha rimediato un cartellino giallo al 13′. In quattro presenze con l’Union Berlino ha rimediato solo sconfitte. Solo delusioni, insomma, per Bonucci fino a questo momento.

