Marotta: «L’Inter lotta per la seconda stella. Finale Champions persa Ci ha fatto crescere». Le parole a Mediaset

Marotta ai microfoni di Mediaset ha avvisato la Juve e le rivali sugli obiettivi stagionali dell’Inter.

STAGIONE – «Noi quest’anno lottiamo per il campionato e vogliamo la seconda stella. Avere un zoccolo duro significa conoscere meglio la realtà del calcio italiano e genera grandi benefici. Giocare in Italia non è facile, ci sono insidie nascoste sempre. Finale persa Tappa di crescita per noi. I ragazzi hanno acquisito determinazione. Accanto ai valori umani, ci devono essere valenze tecniche. Cosi possiamo diventare più forti dell’anno scorso».

LE PAROLE INTEGRALI DI MAROTTA SU INTERNEWS24

The post Marotta: «L’Inter lotta per la seconda stella. Finale Champions persa Ci ha fatto crescere» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG