Bonucci Roma: proseguono i contatti per l’ex Juventus. TUTTE le novità sul suo ritorno in Serie A dopo l’esperienza all’Union Berlino

Secondo quanto riferito da Angelo Mangiante, giornalista di Sky al seguito della Roma, sono proseguiti nelle ultime ore i contatti tra il club giallorosso e Leonardo Bonucci, con la volontà di portare il difensore alla corte di José Mourinho nel mercato di gennaio.

Per l’ex Juve, dunque, potrebbero presto aprirsi le porte per il ritorno in Serie A.

The post Bonucci Roma: proseguono i contatti per l’ex Juventus. TUTTE le novità sul suo ritorno in Serie A appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG