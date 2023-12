Durante la trasmissione Open Var, il designatore Gianluca Rocchi ha spiegato così il rigore non assegnato al Lecce contro l’Inter per tocco di mano di Carlos Augusto.

MANO CARLOS AUGUSTO IN INTER LECCE – «Questo per noi non è punibile, il tocco del corpo cambia radicalmente la palla. Diventerebbe punibile se il braccio venisse considerato volontario, la decisione è corretta. Se l’arbitro di campo avesse dato rigore sarebbe stato un problema: probabilmente sarebbe stata confermata la decisione di campo perché devi essere certo al 100% che non lo sia. Forse per il VAR sarebbe stato da togliere comunque ma sono felice che l’abbiano deciso in campo, è un episodio giusto».

