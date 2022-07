Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci elogia i nuovi acquisti della sua squadra.

Leonardo Bonucci nella diretta su Twitch al canale della Juventus fissa gli obiettivi della sua squadra. “La fascia di capitano che ho ereditato da Giorgio Chiellini? Un vero e proprio sogno. La Juve vuole tornare a essere protagonista in Italia e in Europa. Le sensazioni sono ottime, c’è grande entusiasmo ed empatia nella squadra che si sta formando. I nuovi arrivati hanno portato allegria e voglia di fare gruppo insieme”.

Gleison Bremer

“Abbiamo alzato il livello e l’intensità anche in allenamento e nelle partitelle. Siamo fortunati, coi nuovi acquisti: Paul Pogba ha ben presente cosa significhi giocare alla Juventus, e Angel Di Maria è un vincente nato. Vogliamo tornare protagonisti in Italia e in Europa. Bremer? E’ un tipo silenzioso e dalle grandi qualità, che saprà far valere anche alla Juve. Andrea Gatti? Per me ha un grande futuro. Per quanto mi riguarda, la fascia di capitano che mi ha lasciato Giorgio, è un sogno che si avvera. Ora la testa è rivolta al Real Madrid: è un’amichevole, ma giocare contro avversari di questo tipo, ha sempre un fascino speciale“.

