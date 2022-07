L’emergenza della Juventus inizia già dalla prima giornata di campionato contro il Sassuolo, infortunio anche per McKennie.

Piove sul bagnato per la Juventus, fuori per un mese anche per McKennie, il centrocampista americano si è lussato la spalla, già ridotta la frattura ora deve attendere un mesetto per il pieno recupero. Di conseguenza i bianconeri che non ci saranno alla prima di campionato sono Pogba per la frattura del menisco laterale su cui domani si prenderà una decisione, Rabiot e Kean squalificati e i lungodegenti Chiesa e Kaio Jorge.

Saranno i giovani bianconeri che dovranno dimostrare di essere all’altezza, almeno per la prima partita Miretti, Fagioli e Rovella saranno nella rosa di Max Allegri. Potrebbero arrivare nuovi giocatori dal mercato, anche prima dell’inizio della prima giornata. Soprattutto per l’attacco servono rinforzi visto che i giocatori sono contati. Vedremo come si evolverà il mercato in questa settimana che può essere decisiva.

