Il portiere della Cremonese Ionut Radu torna sui giorni successivi all’errore commesso in Bologna-Inter.

Ionut Radu a DAZN ha ripercorso gli attimi successivi allo svarione di Bologna. “Il calcio è così, ti dà e ti toglie: sono episodi che succedono, soprattutto ad un portiere. Ho scelto di fare questo, sia nei momenti brutti che in quelli belli bisogna stare sempre sul pezzo”.

“I giorni dopo quell’episodio sono stati i più brutti della mia vita, l’ho vissuto in modo abbastanza pesante, mi dispiaceva per il lavoro fatto prima e per i miei compagni che avevano lavorato per ottenere il primo posto. Il dispiacere è stato tanto però il lavoro del calciatore non è facile ma bisogna imparare dagli errori. Ma c’è il gruppo, se uno sbaglia, gli altri lo aiutano: ci sono opinioni e opinioni, io guardo la mia squadra, non bisogna rimpiangere quello che è successo. Cremonese? Sarà un’annata molto divertente e difficile, ma i ragazzi sono motivati: sarà molto bello“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG