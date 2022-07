Il centrocampista dell’Inter Primavera Cesare Casadei è l’uomo del momento, ne ha parlato anche l’amministratore delegato Beppe Marotta.

Beppe Marotta a TR24 elogia le qualità di Cesare Casadei. “Casadei? Oggi è un talento, prima di diventare un campioncino deve fare strada: siamo molto orgogliosi di averlo con noi”.

Inter Primavera

“Si sta allenando con la prima squadra e sta dimostrando di essere bravo: oggi posso solo parlarne in termini positivi dall’alto della sua giovane età. Molto dipende da lui e come saprà impostare il suo futuro: al fianco delle qualità tecniche bisogna abbinare quelle umane, che spesso sono più importanti“. Al momento il Chelsea ha formulato una prima offerta ufficiale rifiutata dai nerazzurri che non vogliono assolutamente perderne il controllo.

