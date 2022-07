L’ex centrocampista dell’Inter Stephane Dalmat ha detto la sua sul mercato dei nerazzurri.

FcInter1908.it ha intervistato Stephane Dalmat per parlare delle potenzialità dell’Inter. “Non ho sentito nulla di particolare su Skriniar dalla Francia. Il Paris Saint-Germain ha già tanti giocatori in quel ruolo, devono vendere prima di fare un’offerta, ma non penso che in questo momento sia la priorità del PSG. Spero che Skriniar rimanga all’Inter”.

“Se l’Inter vuole restare competitiva deve tenere i suoi migliori giocatori: ha già perso Perisic, penso che basterebbe prendere due giocatori di alto livello per essere al top, in Italia e non solo. Per il momento non direi che l’Inter è più forte rispetto alla passata stagione, mancano uno o due giocatori con grande qualità. Peccato non essere riusciti a prendere Dybala, ma si possono ancora trovare altri giocatori di questo livello, anche se sappiamo bene che dipende dalla situazione economica della società”.

