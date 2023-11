Ivano Bordon, ex portiere e collaboratore tecnico di Lippi, ha così parlato in vista del big match tra Juve e Inter di stasera

Ivano Bordon ha così parlato a margine della presentazione del docufilm su Marcello Lippi “Adesso vinco io”. Le dichiarazioni riportate da La Stampa in vista di Juve–Inter.

LE PAROLE – «L’Inter sta andando molto bene, ma la Juve è molto solida. E visto anche il Chiesa ammirato in Nazionale possa essere molto temibile. Per lo Scudetto se la possono giocare entrambe, anche se è troppo presto per escludere Milan o Napoli».

