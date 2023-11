Antonio Cabrini allontana per ora il discorso Scudetto dalla Juventus: le dichiarazioni dell’ex terzino bianconero

Alla Gazzetta dello Sport, Antonio Cabrini ha così parlato in vista della sfida tra Juventus ed Inter.

LE PAROLE – «L’Inter è una squadra forte, costruita per vincere. Anche un club come la Juventus deve sempre avere la missione di primeggiare, ma dopo quello che è successo la scorsa stagione capisco la società, che vede questo innanzitutto come l’anno del ritorno in Champions League dopo un 2023-24 senza Europa. Poi è chiaro che se arrivasse lo scudetto…Che sfida mi aspetto? Sarà una sfida equilibrata, giocata sul filo, anche un po’ nervosa. Non sarà decisiva, ma importante sì».

