In Night Club, format di Dazn, Stefano Borghi ha provato a tracciare un parallelo tra la Francia di oggi e quella che 4 anni fa ha vinto il Mondiale in Russia:

«La Francia del 2018 giocava bene e quella di adesso gioca molto bene. Quello che andrebbe messo sul piatto della bilancia e sarebbe quasi il caso d’imputargli è che fine abbia fatto all’Europeo. Perché all’Europeo erano ancora più forti rispetto a tutti gli altri, erano campioni del mondo, avevano Benzema, E persino all’Europeo prima, dove hanno perso in finale, c’è da chiedersi se con questa generazioni di giocatori non si siano buttati via la possibilità di fare un poker – due Europei e due Mondiali di fila -, qualcosa che non è mai successo»

L’articolo Borghi: «La Francia avrebbe potuto vincere 2 Mondiali e 2 Europei di fila» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG