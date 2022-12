Le parole del presidente della Lazio Lotito su Luis Alberto: «Se vuole andare via porti una squadra con i soldi»

Sembra una storia senza lieto fine quella tra Luis Alberto e la Lazio. Lo spagnolo non accetta il ruolo da comprimario, ma Lotito non può (e non vuole) svenderlo, soprattutto in virtù di quel 20% che deve devolvere alle casse del Liverpool. Come riporta Il Messaggero, il presidente avrebbe vestito i panni di mediatore con un preciso messaggio. Di seguito le sue parole.

«Se Luis Alberto vuole andare via porti una squadra con i soldi, perché io non ci penso proprio a darlo in prestito. Al momento, la situazione non è cambiata rispetto all’estate quando il Siviglia lo aveva forse illuso. Non sto a nessun giochetto, Luis Alberto è forte, un valore aggiunto della Lazio e si può ancora trovare un compromesso. Lui deve accettare le scelte dell’allenatore e Sarri può essere più comprensivo e capirlo».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SUI BIANCOCELESTI SU LAZIONEWS24.COM

L’articolo Lazio, Lotito: «Luis Alberto ha un valore e non lo do in prestito» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG