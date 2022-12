Sta girando in queste ore sui social un video che mostra i numeri di Pelé, che anticipano tutti i gesti tecnici dei grandi della storia

La malattia di Pelé, che sta tenendo tutti con il fiato sul collo, ci ha permesso, in un certo senso, di riapprofondire un campione che le generazioni più giovani non hanno potuto mai ammirare. Sui social è diventato virale un video nelle ultime ore che mostra alcune dei numeri più a effetto di O’Rei, mostrando anche come aveva anticipato alcuni colpi caratteristici di campioni che sono arrivati dopo.

In Brasile, a supporto di questa tesi, in queste ore tristi sta girando questo video. O Rei. #Pelé pic.twitter.com/tYSoqVylKs — Filippo La Rosa (@larosa_filippo) December 3, 2022

L'articolo Pelé, le magie fuori dal tempo di O'Rei – VIDEO

