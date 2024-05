Il telecronista Stefano Borghi ha parlato dell’allenatore spagnolo contattato dalla dirigenza rossonera e rigettato dal tifo.

Stefano Borghi in un video sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio ha ripercorso la carriera recente di Julen Lopetegui. “Credo che Lopetegui fosse un’idea dei dirigenti del Milan che credo stia tramontando. Si è scoperta questa presa di posizione molto netta della piazza. Per me era una scelta ponderata, ma poteva creare una situazione già di zavorra a inizio stagione. Secondo me Lopetegui sarebbe stato adatto al tipo di rosa che ha il Milan, fa un calcio propositivo, coraggioso, vario ed efficace”.

Zlatan Ibrahimovic

I suoi ultimi due esoneri

“Tutti sanno che è stato esonerato dal Real Madrid. Nessuno pensa al fatto che sia arrivato subito dopo l’addio di Cristiano Ronaldo e Zidane. In tutto ciò era appena stato esonerato dalla Spagna dove fece 16 vittorie e 4 pareggi. Nella sua esperienza ha affrontato due volte l’Italia, l’Inghilterra, l’Argentina. Partite contro le migliori nazionali del mondo. Lo cacciano a due giorni dal mondiale suicidandosi”.

I successi

“Col Siviglia, completamente ricostruito, vince battendo l’Inter di Conte in Finale, il Manchester United in semifinale e anche la Roma prima. Stabilisce sempre un bel rapporto coi giocatori. Prende il Wolverhampton e lo porta alla salvezza. Non ha un curriculum inesistente e soprattutto ha un calcio che si sarebbe adattato al Milan. Tante cose da mettere sul piatto, ma non si stava parlando di un mediocre”.

