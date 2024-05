Il giornalista Gianluigi Longari ha parlato delle mosse della dirigenza rossonera che secondo lui sta temporeggiando un po’ troppo.

Gianluigi Longari su Sportitalia ha fatto il punto sulla questione riguardante il prossimo allenatore del Milan ma non solo. “Partiamo dal nome che scalda quella stessa tifoseria che ha indirizzato il cambio di rotta a tinte rossonere: Antonio Conte. Per il Milan, l’allenatore leccese sarebbe stato disposto a diventare frontman di un progetto votato al futuro, in cui fossero però chiare anche aspettative e tempistiche ad esso collegate. La palla passa a chi di dovere“.

I portoghesi

“Le idee alternative sono sempre le stesse, partendo da Paulo Fonseca, in scadenza di contratti con Lille e che ormai da un mese è stato proposto e valutato da via Aldo Rossi. Passando per l’altra idea portoghese che Jorge Mendes sta cercando di spingere verso Milano, ovvero Sergio Conceicao“.

L’ipotesi De Zerbi

“Non sembra essersi scaldata la pista De Zerbi, né per il Milan né per la Baviera”.

Joshua Zirkzee

Sul mercato

“Il Milan è in un ritardo piuttosto evidente rispetto alle possibili contendenti al titolo per la stagione che verrà. Soprattutto per quanto riguarda una sessione di mercato in cui le priorità sembrano piuttosto chiare”.

Gli obiettivi

“Il centravanti, anzitutto. Zirkzee è la prima scelta, ma è evidente che la concorrenza sia piuttosto agguerrita. Un centrocampista centrale: ai rossoneri è stato offerto Hojbjerg che presenta però una problematica relativa all’ingaggio attualmente percepito al Tottenham. Un difensore centrale di prospettiva e soprattutto un esterno difensivo destro che possa alzare in maniera sostanziale il livello rispetto alle alternative attualmente presenti in rosa”.

