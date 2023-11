Borghi sicuro: «Quest’anno il Milan ricasca sempre in certi errori». Le parole del giornalista sul momento del club rossonero

Stefano Borghi ha parlato ai microfoni di Dazn del momento del Milan. Ecco le parole del giornalista:

«L’anno scorso, a gennaio, c’è stata una crepa enorme a livello strutturale e Pioli ha recuperato. Quest’anno si aprono tante piccole crepe ma poi arrivano delle dimostrazioni tipo quella data, non mesi ma giorni fa, contro il Psg con una prestazione clamorosa. Però poi ricaschi in certi errori e in certi blackout. L’unica partita totalmente negativa della stagione è con l’Udinese, anche il derby è una storia a parte. La partita con il Lecce sembrava un po’ quella con il Napoli, un primo tempo eccellente e poi questo buio, alcune scelte forzate. Quando la crepa l’aggiusti come l’anno scorso arrivi in semifinale di Champions League, ma quando la ripari con una cosa che può essere una svolta e poi si ripropone: lì c’è qualche sensazione in più»

