Luka Romero Milan: si valuta la cessione in prestito. La situazione sul futuro dell’attaccante argentino arrivato in estate

Secondo quanto riportato dal La Gazzetta dello Sport, il Milan valuta la cessione in prestito di Luka Romero.

L’intenzione del club rossonero sarebbe quella di trovare una soluzione in prestito a gennaio per consentire all’attaccante argentino di avere maggiore minutaggio anche per valutarne il futuro in vista dell’estate.

