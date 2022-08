Il giornalista sportivo Stefano Borghi, parla alla trasmissione Sunday Night Square di Dazn del debutto del Milan.

Ecco le parole di Stefano Borghi, il giornalista e telecronista parla a DAZN del debutto del Milan e del suo attacco, queste le parole a Sunday Night Square: “Essere predisposti al rischio di subire qualche gol è il gioco del Milan. Con l’Udinese ha fatto 4 gol senza Origi che non abbiamo conosciuto ma che considereremo molto, con Giroud entrato nel finale e senza Zlatan Ibrahimovic. Senza tre attaccanti, quattro gol.“

Olivier Giroud

Jean Pierre Papin alla Repubblica parla così della sua esperienza in rossonero: “L’unico rimpianto della mia carriera è quello di essere andato via dopo due anni. Non giocavo abbastanza. Capello mi disse ‘la decisione è tua e la rispettiamo, ma nessuno qui vuole che tu te ne vada’. Quando una squadra come il Milan ti dice di non andare via, non lo devi fare. È stato un privilegio far parte di quella squadra incredibile.“

