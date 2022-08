Queste le parole di Simone Braglia a TMW Radio, dove parla del rigore assegnato al Milan e della partita in generale.

Ecco le parole di Simone Braglia a TMW Radio che parla del Milan e del rigore assegnato ai rossoneri: “Assolutamente non è rigore. Dando questo rigore si toglie la tecnicità dei difensori. Calabria non ha preso la palla e il difensore è andato in scivolata. L’avversario è arrivato dopo Calabria non poteva più prenderla. Squadra migliore? Ancora è presto per dirlo. Se proprio dobbiamo analizzare quello che abbiamo visto chi mi ha colpito di più è stato il Milan perché ha un identità di squadra, è già gruppo. Ha ricominciato da dove aveva finito.“

Calabria

Sempre a TMW Radio, Antonio Di Gennaro invece la pensa così sul rigore: “Secondo alcune immagini sembra arrivare prima Calabria che sbuccia il pallone, poi arriva Soppy e gli va addosso. Anche per me è un po’ dubbio, al VAR hanno visto qualcosa di diverso rispetto alla decisione dell’arbitro e l’hanno richiamato. Se Rocchi ha detto prima dell’inizio del campionato che non vanno assegnati i rigorini… ecco, quello per me è un rigorino.“

