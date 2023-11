Marcel Sabitzer, centrocampista del Borussia Dortmund, ha parlato a The Athletic della sua passata esperienza al Manchester United

PAROLE – «Mi sento molto positivo riguardo al mio periodo lì. Mi sarebbe piaciuto restare. Vedo molto ‘rumore’ intorno a loro. I risultati non sono buoni e hanno avuto sconfitte in casa che la scorsa stagione sembravano quasi impensabili. Soprattutto c’è ancora da conoscere la situazione pendente riguardo alla proprietà. Mi dispiace per loro perché li conosco, sono bravi ragazzi e hanno molta fame di successo».

