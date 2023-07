Beppe Bozzo, noto procuratore, ha parlato a Tuttosport della situazione finanziaria della Juventus, ma non solo. Le dichiarazioni

PAROLE – «Questa Juve va risollevata nei conti. Probabilmente, detto col senno di poi, con Ronaldo s’è fatto un giro in più sulla giostra che non andava fatto. Ma del resto ci si è messa di mezzo anche una pandemia. Resta il fatto che la Juve ha una grossa squadra e ha un allenatore vincente. Credo che Cristiano Giuntoli sia ampiamente all’altezza del compito. Mi è piaciuto il modo in cui si è presentato. Quella frase: tante teste ma un cuore solo. Questo ti fa capire il suo approccio alla Juve. Del resto il club ha un organigramma strutturato da vera big, come è sempre stata. Cristiano è un professionista che lavora sempre, mai disconnesso, si informa di tutto. Non si limita all’aspetto sportivo. È uno che vuole conoscere i giocatori: la passeggiatina o la videochiamata la fa sempre prima di fare un acquisto. Cura i particolari».

