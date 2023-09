All’Estadio Municipal, il match valido per la prima giornata dei gironi della Champions League 2023/2024 tra Braga e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

All’Estadio Municipal, Braga e Napoli si affrontano nel match valido per la prima giornata dei gironi della Champions League 2023/2024.

Braga-Napoli 1-1: sintesi e moviola

84′ – GOL BRAGA – Bruma di testa anticipa Juan Jesus e manda il pallone alle spalle di Meret.

77′ – Fuori Djalò e dentro Banza per i portoghesi.

72′ – Zielinski sfiora il raddoppio.

67′ – Dentro Zalazar per Carvalho nel Braga.

66′ – Doppio cambio per il Napoli: fuori Kvaratskhelia e Politano, mentre entrano Elmas e Raspadori.

61′ – Horta potente ma poco preciso, pallone fuori.

56′ – Osimhen calcia forte sul primo, sfera fuori di poco.

52′ – Pericoloso il Braga con Abel Ruiz, il suo colpo di testa non trova lo specchio della porta.

48′ – Anguissa di testa indirizza verso la porta ma centrale, il portiere del Brago devia.

46′ – Iniziata la ripresa.

INTERVALLO

45+1′ – GOL NAPOLI – Azione offensiva prolungata del Napoli: Di Lorenzo col mancino trova il vantaggio.

35′ – RIGORE ANNULLATO PER IL NAPOLI – Osimhen atterrato in area di rigore, l’arbitro non ha dubbi e fischia ma poi col check del Var ha annullato la decisione.

30′ – Ancora Abel Ruiz pericoloso a tu per tu con Meret, pallone di poco fuori.

26′ – Abel Ruiz di testa sfiora la porta. Braga molto pericoloso.

25′ – Traversa per Osimhen, non è nemmeno fortunato l’attaccante azzurro.

20′ – Continua a spingere il Napoli.

16′ – Attacca il Napoli. Fonte svirgola il rilancio e concede un corner agli azzurri. Di Lorenzo sfiora il vantaggio.

13′ – Problema per Rrahmani: Garcia lo cambia e al suo posto dentro Ostigard.

10′ – Doppia occasione per il Napoli: prima Osimhen e poi Di Lorenzo ma il portiere brasiliano del Braga ha detto di no due volte.

5′ – OCCASIONE NAPOLI – Clamorosa palla gol sciupata da Osimhen che non approfitta del regalo della difesa del Braga e calcia addosso al portiere avversario.

3′ – Prima occasione per il Braga in ripartenza: Horta calcia col destro, Meret manda in corner.

1′ – Iniziato il match.

Migliore in campo: a fine partita

Braga-Napoli 1-1: risultato e tabellino

Marcatori: 46′ Di Lorenzo, 84′ Bruma

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, José Fonte, Niakaté, Borja; Vitor Carvalho (67′ Zalazar), Al-Musrati; R. Horta, Djalo (77′ Banza), Bruma, Abel Ruiz. Allenatore: Artur Jorge.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani (13′ Ostigard), Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano (66′ Raspadori), Osimhen, Kvaratskhelia (66′ Elmas). Allenatore: Rudi Garcia.

Ammoniti: Anguissa, Djalò, José Fonte, Politano, Raspadori,

