L’episodio arbitrale chiave del match valido per la prima giornata della Champions League 2023/24: moviola Braga-Napoli

L’episodio chiave della moviola del match tra Braga e Napoli, valido per la prima giornata dei gironi della Champions League 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Serdar Gozubuyuk.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

35′ – RIGORE ANNULLATO PER IL NAPOLI – Osimhen atterrato in area di rigore, l’arbitro non ha dubbi e fischia ma poi col check del Var ha annullato la decisione.

Nulla da segnalare nella ripresa

