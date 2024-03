Conferenza stampa Braghin: le parole del direttore della Juventus Women dopo l’eliminazione in Coppa Italia con la Fiorentina

Stefano Braghin, direttore della Juventus Women in conferenza stampa, dopo l’eliminazione in Coppa Italia. Ecco un estratto:

OBIETTIVI E STIMOLI – «Per quanto riguarda gli stimoli, alla Juventus devi averli sempre. C’è un secondo posto da difendere e consolidare per la Champions League, avvicinarsi al Group stage è importante. La Coppa Italia sfuma, non oggi pomeriggio ma è frutto di un discorso più lungo. Vogliamo il secondo posto per partire da un posto più semplice per la Champions».

