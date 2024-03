La Lega Serie A ha svolto oggi un’assemblea per discutere del futuro, sondando il terreno per la nascita di una nuova piattaforma

Durante l’assemblea odierna della Lega Serie A, in videoconferenza, è stato presentato il progetto della piattaforma ‘Serie A+‘, che punta a consolidare diverse attività di marketing del campionato. L’obiettivo è integrare le iniziative di coinvolgimento dei tifosi, come la votazione per il miglior giocatore del mese e sondaggi, in un unico spazio per rafforzare le strategie di customer relationship management (Crm) della Lega e dei suoi club affiliati.

Secondo Calcio e Finanza, si mira a creare una piattaforma interattiva in cui il pubblico sarà protagonista delle decisioni. L’accesso sarà garantito attraverso tre tipi di abbonamenti, uno gratuito e due a pagamento, che offriranno differenti servizi e livelli di interattività.

