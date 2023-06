Braglia dubbioso sul Milan: «Non vedo una linea definita, e sullo scudetto…». Le dichiarazioni dell’ex portiere

L’ex portiere Simone Braglia è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare tra le altre cose del Milan. Di seguito le sue parole.

BRAGLIA – «Se la Juve è un cantiere, il Milan è peggio. Non vedo una linea ben definita che possa far capire delle potenzialità. Theo rimane? Maignan rimane? Loftus-Cheek è forte, ma magari in un contesto diverso renderà? Non direi che lotti per lo Scudetto, vedo più la Juventus pronta. Ad oggi nel Milan la perdita di identità con l’addio di Maldini può incidere negativamente sull’andamento. E’ un’incognita»

The post Braglia dubbioso sul Milan: «Non vedo una linea definita, e sullo scudetto…» appeared first on Milan News 24.

