Pulisic Milan, non c’è l’accordo col Chelsea: si apre ora questo scenario intorno all’esterno statunitense

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Manuele Baiocchini ha fatto il punto sul futuro di Pulisic, l’esterno che piace molto al Milan.

Per ora non è stato trovato un accordo col Chelsea, che lo valuta a detta dei rossoneri troppo tenuto conto anche della scadenza del contratto nel 2024. Il Milan si aspettava di spendere 30-35 milioni di euro complessivi per Loftus-Cheek e Pulisic, ma continuerà comunque a trattare con i Blues per l’americano.

