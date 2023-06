Calciomercato Napoli, dalla Spagna la Real Sociedad nega le voci dell’interesse dei partenopei per Takefusa Kubo

Negli ultimi giorni era uscita la notizia dell’interesse del Napoli per Takefusa Kubo, esterno giapponese classe 2001 della Real Sociedad.

Dalla Spagna arriva però il netto no dei baschi: secondo quanto riportato da As, la società di San Sebastian ha fatto sapere di non aver avuto nessuna notizia dell’interesse dei partenopei per il giocatore.

