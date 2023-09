Braglia duro: «Leao non è ancora un leader. Pioli lo giustifica ma…». Le sue dichiarazioni sull’attaccante portoghese

Simone Braglia è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare di Rafael Leao. Le sue dichiarazioni sul numero 10 del Milan.

BRAGLIA – «Quello fatto l’altra sera è un errore di concetto, non tecnico. E’ stato superficiale. Non è ancora un leader dopo questo tempo, che aspetta a diventarlo? Pioli lo giustifica ma va bene fino a un certo punto. Deve fargli capire che la superficialità in un club come il Milan non si può avere»

