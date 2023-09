Theo Hernandez suona la carica per Milan-Verona: il messaggio del terzino francese pubblicato su Twitter – FOTO

Domani il Milan tornerà nuovamente in campo dopo lo 0-0 di martedì in Champions League contro il Newcastle. A San Siro arriva il Verona, in una partita in cui l’imperativo sarà vincere.

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, il terzino del Milan Theo Hernandez ha suonato la carica in vista di questo impegno. Questo il suo messaggio.

The post Theo Hernandez suona la carica per Milan-Verona: il suo messaggio – FOTO appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG