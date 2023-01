Sono queste le parole di Simone Braglia a TMW Radio, ecco cosa dice l’ex portiere sul Milan sconfitto in finale di Supercoppa.

Ecco le parole di Simone Braglia a TMW Radio, l’ex portiere esprime così la sua opinione sul Milan sconfitto dall’Inter in finale di Supercoppa Italiana: “È un momento molto difficile per il Milan, perché la difesa, che era stata la chiave per lo scudetto dell’anno scorso, sta venendo meno. Se il migliore dei rossoneri è stato Tatarusanu ci sarebbe da fare qualche riflessione. La squadra non si è presentata come avrebbe dovuto per un impegno del genere.“

Conclude così: “L’anno scorso fu un derby ad indirizzare la stagione, chissà che non possa esserlo anche quest’anno. Non vorrei che il Milan possa subire il contraccolpo di questa serata. La squadra ha sempre dimostrato di saper reagire alle difficoltà e proprio per questo la partita di oggi lascia un po’ attoniti.“

