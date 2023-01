Sono queste le parole di Ravezzani, il giornalista su Twitter ha espresso la sua opinione sull’Inter vincitrice contro il Milan.

Ecco cosa dice il giornalista Ravezzani, che discute così su Twitter della vittoria dell’Inter in Supercoppa contro il Milan: “Ripensando ai tre gol presi dal Milan pare evidente la supremazia tattica di Inzaghi nei confronti di Pioli. L’aggravante è che l’Inter ha contenuto senza alcuna difficoltà gli attacchi rossoneri spesso ridotti a tiri improbabili fuori area. E poi, con tutto rispetto, una squadra che schiera Tatarusanu, Kaluku, Messias, Diaz più gli anziani Kjaer e Giroud può permettersi di andare così allegramente all’attacco? Ci sta perdere, ma così è stato un massacro“.

Bergomi a Sky Sport commenta così la vittoria dei nerazzurri: “L’anno scorso cosa dicevamo? L’Inter è andata in difficoltà in alcune partita e il Milan mai. Io sono convinto di una cosa: all’87’ con la Roma, il Milan prende due gol e va in difficoltà. La mente guida tutto il resto. Non è normale che una squadra che ha costruito il successo sulla tenuta mentale si sgretoli così. A me ha sorpreso.“

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG