L’ex portiere Simone Braglia ha detto la sua sui match di questo turno in Serie A di Juve, Inter, Milan e Napoli: le sue parole

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Simone Braglia ha parlato così di Genoa Juve, e Lazio Inter, match in programma in questo turno di Serie A.

SU LAZIO INTER – «Lazio? Ci sono piazze e piazze. La tranquillità è essenziale per arrivare agli obiettivi. Se sei sempre nel marasma, come fai? Inter e Juve? Le polemiche nascono poco, nelle altre parti i problemi si amplificano sempre. Inter e Juve hanno un staff dirigenziale che sa svolgere il proprio compito e sa lavare i panni sporchi in famiglia».

