Infortunio Cuadrado, l’esterno dell’Inter è costretto ad operarsi per la tendinite: ecco dove effettuerà l’operazione

Juan Cuadrado, ancora alle prese con l’infortunio ed il fastidio al tendine, ha deciso di operarsi. L’esterno dell’Inter starà lontano dai campi per almeno 3 mesi.

La Gazzetta dello Sport svela come ad operare il colombiano sarà il professor Sakari Orava, considerato uno dei migliori specialisti al mondo in materia di tendini. L’intervento verrà effettuato mercoledì a Turku, in Finlandia. Il chirurgo ha già operato in passato Florenzi, Cristante e Spinazzola.

L’articolo Infortunio Cuadrado, ecco dove andrà ad operarsi il colombiano: tutti i dettagli proviene da Inter News 24.

