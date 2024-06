L’ex portiere Simone Braglia ha detto la sua sulle caratteristiche di quello che probabilmente sarà il prossimo vice-Sommer.

Simone Braglia a TMW Radio ha ammesso di vedere di buon occhio l’eventuale acquisto da parte dell’Inter di Josep Martinez del Genoa; ecco le sue dichiarazioni. “E’ un ottimo portiere che è maturato tanto. Ed è di sicura affidabilità. Ha grossi margini di crescita ancora. Ha preso diversi gol quest’anno in cui ha sbagliato, ma è la personalità e la sicurezza in porta che colpisce più di tutto. E’ un ottimo acquisto per i nerazzurri”.

Josep Martinez

La tendenza dei portieri di tentare sempre meno l’uscita

“Maignan è ancora l’unico, ma se si predilige il portiere che imposta con i piedi, si toglie esercitazione su questi fondamentali. Il gol preso dall’Albania di Bastoni è lì, ma anche Sommer, in quei casi si deve tentare di uscire. Vedo che i portieri sono sempre meno padroni dell’area, portano sempre di più i compagni dentro riducendo così i margini di manovra. Si stanno vedendo errori tecnici che poi condizionano i risultati. Ok che il ruolo si evolva, ma si sta esasperando troppo questo tipo di situazioni”.

I piani dei nerazzurri

Yann Sommer ha 35 anni ed un contratto in scadenza nel 2025 che potrebbe non essere rinnovato: l’Inter potrebbe sfruttare la prossima stagione per far ambientare lo spagnolo, questi poi diventerebbe il titolare nella successiva se tutto andasse secondo i piani. Inter e Genoa sono vicine ad una conclusione positiva dell’operazione per una cifra tra i 15 ed i 18 milioni di euro contropartita tecnica inclusa.

