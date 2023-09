L’ex portiere Simone Braglia si è espresso così sull’inizio di campionato: il suo pensiero su Inter e Juve, favorite nella lotta scudetto

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Simone Braglia ha commentato le dichiarazioni di Allegri in conferenza, facendo il punto sulla Juventus come principale antagonista dell’Inter per la lotta scudetto.

LE PAROLE – «E’ l’allenatore che deve fare un certo tipo di lavoro settimanale. Detto questo però non sono così sicuro che la Juve sia dietro a Inter, Milan e Napoli. Sulla carta sì, ma senza coppe può programmare meglio. E poi alla Juve lavorano per un solo obiettivo e c’è un ambiente sereno. Alla luce di questo è più forte di Milan e Napoli ed è antagonista dell’Inter».

L’articolo Braglia: «Juve antagonista dell’Inter per lo scudetto, senza coppe…» proviene da Inter News 24.

