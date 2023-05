Simone Braglia, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan TV parlando di Juventus Milan e in particolare di Giroud

«Le caratteristiche di Giroud sono eccelse a livello di professionalità. In tante circostanze è stato l’elemento trainante del Milan. Questo la dice lunga sul suo spessore umano e tecnico. Ha risolto tante partite. Uno come lui serve come il pane. Il fatto di arrivare dal Chelsea al Milan è stato anche uno stimolo legato alla sua resa»

