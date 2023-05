Sky Sport ha stilato una classifica dei migliori bomber over 35 tenendo conto le reti segnate in tutte le competizioni. Giroud..

Sky Sport ha stilato una classifica dei migliori bomber over 35 tenendo conto le reti segnate in tutte le competizioni.

Al primo posto c’è Benzema (29 gol in 41 gare), seguito da Messi (21 gol in 40 presenze), chiude il podio a sorpresa Reznicek del Zbrojovka Brno (21 gol in 33 presenze). Appena giù dal podio invece c’è l’attaccante del Milan Giroud (17 gol in 46 presenze)

