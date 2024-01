Simone Braglia ha fatto le proprie previsioni sul futuro degli allenatori di squadre rivali all’Inter, ossia Mourinho e Pioli

Simone Braglia ha espresso la propria opinione sul futuro di Mourinho alla Roma e Pioli al Milan. Ecco cosa ne pensa l’ex portiere a TMW Radio:

«Mourinho credo che arriverà fino alla fine, escludo categoricamente l’esonero anche in caso di ko a Milano. Che parli troppo Pioli? Quando uno si sente in difficoltà e capisci che il tuo tempo è finito fai così. Il Milan era impenetrabile in difesa, oggi invece non c’è più questa solidità dietro».

L’articolo Braglia: «Mourinho rimarrà, Pioli parla troppo perché..» proviene da Inter News 24.

