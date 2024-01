Claudia Romanelli ha rilasciato un’intervista a Tuttomercato in cui si è concentrata sul ritorno in campo di Pavan

L’avvocato Claudia Romanelli ha parlato di Matilde Pavan, centrocampista dell’Inter, nella sua intervista a Tuttomercatoweb. Ecco le sue dichiarazioni:

«Matilde ha purtroppo interrotto il suo percorso di crescita per questo infortunio che l’ha strappata dal Mondiale, perché sicuramente sarebbe partita anche lei. Ha ricominciato pochi giorni fa con la prima squadra e siamo in dirittura d’arrivo per il suo ritorno in campo, penso che fra un mese e mezzo sarà pronta a scendere in campo con le dovute precauzioni. È bello che il nostro campionato ritrovi un giovane talento come Matilde che prima di farsi male aveva fatto vedere cose davvero importanti. L’Inter, dopo l’infortunio di Karchouni, è tornata sul mercato come è giusto che sia perché non possono attendere il rientro di Matilde né tanto meno caricarla di responsabilità importanti al rientro da un infortunio così serio. Ha tre anni di contratto e c’è tempo e modo per trovare lo spazio che le è stato prospettato anche dall’Inter stessa».

L’articolo Romanelli: «Vi svelo quando Pavan tornerà in campo» proviene da Inter News 24.

