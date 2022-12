Sono queste le parole di Simone Braglia, ex Milan che discute appunto dei rossoneri in esclusiva a Milannews.it

Ecco le parole dell’ex Milan, Simone Braglia, ecco cosa dice sui rossoneri, in particolare su Giroud a Milannews.it: “Influire positivamente. Se arriva carico dopo un Mondiale così, può essere solo un fattore positivo, sia per lui, sia per tutta la rosa del Milan. Avere un giocatore la cui autostima è determinata dalle prestazioni al Mondiale, che non è un campionato, e il fatto che quello che sta facendo significa che il Milan ci aveva visto giusto, significa anche che dà morale e autostima ad un gruppo che è già valido di suo“.

Conclude parlando di Origi: “Non è né giovane, né vecchio. Bisogna avere la pazienza per lui, De Ketelaere, Pobega, Vranckx, Gabbia e gli altri. In Italia abbiamo la fretta di vedere il giocatore pronto. Per giocare in determinati ambienti e determinate squadra bisogna aspettare che si integrino e si ambientino, in un contesto dove non erano abituati a stare. La stessa cosa c’era con Leao, Theo e Tonali, mentre oggi sono protagonisti. Il Milan fa lavorare i giovani“.

