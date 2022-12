Sono queste le parole del difensore centrale del Milan, Tomori che in una intervista a DAZN parla dello Scudetto e del Mondiale.

Ecco cosa dice il centrale del Milan, Tomori, in una bella intervista a DAZN, così il difensore: “Secondo me, la cosa più difficile è vincere ancora. Perché sappiamo bene come lo scorso anno non c’erano tante persone che pensavano che avremmo potuto vincere. Adesso abbiamo vinto, abbiamo lo scudetto sul petto e quando le squadre giocano contro di noi, lo fanno per non perdere e noi adesso dobbiamo cercare un altro modo di vincere e alzare la nostra mentalità. Possiamo vincere ancora e cerchiamo di fare di tutto per farlo“.

Conclude così il centrale inglese: “Io sono sempre motivato. Ovviamente ero deluso, perché volevo andare alla Coppa del Mondo e per andare all’Europeo devo fare ancora di più. C’era delusione, sì, ma io ora sono felice e sono totalmente focalizzato sul Milan. Spero di arrivare bene, così come la squadra, alla prima partita dopo la sosta“.

