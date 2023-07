L’ex calciatore rossonero, Simone Braglia, ha detto la sua sul Milan di Stefano Pioli in vista della prossima stagione di Serie A

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, l’ex calciatore Simone Braglia si è espresso su alcuni temi relativi al Milan di Stefano Pioli tra calciomercato e prossima stagione.

SU LOFTUS-CHEEK – «Dovrà dimostrare lui le sue qualità. Servono i fatti e non le parole. Non sarà semplice ma è un giocatore di prospettiva, mi aspetto che in campo faccia vedere quello che vale».

GIUSTO RINGIOVANIRE LA ROSA? – «Oggi puoi cambiare tutto, ma Pioli oggi ha bisogno di creare un’identità, al di là degli schemi. Servirà tempo a Pioli. Oggi non è semplice rimpiazzare certi giocatori, sarà un compito difficile per il tecnico che prima aveva l’aiuto di Maldini e Massara e oggi si ritrova solo in pratica».

SULL’ATTACCO – «Serve pianificare, ma non è detto che qualcuno veda poche prospettive e chieda di andare via. Magari si potrebbero palesare delle perplessità. Questo non mi stupirebbe. Bisogna vedere, di sicuro ci sono parecchie cose da mettere a posto. Se sarà bravo Pioli a infondere ai giocatori lo spirito del Milan sarò molto contento».

The post Braglia sul Milan: «Pioli deve creare un’identità. Cosa penso di Loftus-Cheek» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG