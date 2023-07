Perinetti: «Mercato Milan? Di intuizioni, ma lui non mi convince». Le parole del dt dell’Avellino sulle mosse rossonere

Intervistato da TMW Radio, Giorgio Perinetti, direttore tecnico dell’Avellino, ha rilasciato un commento sul Milan e sul suo mercato.

Queste le sue parole: «Anche se sono andati via Maldini e Massara, quello rossonero resta un mercato di intuizioni, sperando di essere più fortunati dell’anno scorso. Per esempio Pulisic è un giocatore importante, mentre Loftus-Cheek è un buon calciatore. Non so però quanto sarà utile alla causa del Milan»

