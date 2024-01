L’ex portiere del Milan, Simone Braglia, si è espresso sulle gestioni dei rossoneri e della Roma, dopo l’esonero di Mourinho

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Simone Braglia ha commentato l’esonero da parte della Roma di José Mourinho, esprimendosi così riguardo la gestione societaria dei giallorossi ed anche del Milan.

LE PAROLE – «Da uomo di spogliatoio, dico che le gestioni Milan e Roma sono mancanti di quella linearità che una società richiede. Ossia la società dovrebbe delegare al ds la scelta dei giocatori insieme all’allenatore, le società devono rispettare e dare tempo ai tecnici di lavorare. I risultati non possono solo essere quelli di quest’anno ma valutare nel complesso. Mourinho non si può criticare per quanto fatto prima, i risultati li ha portati alla fine. Mourinho oggi viene esautorato a metà campionato e non è un fallimento del portoghese ma della società. Vuol dire che hai sbagliato prima nel riconfermarlo. E poi la Roma è andata a riprendere degli uomini di campo. Devi dare tempo di lavorare agli uomini di sport».

