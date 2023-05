Brahim Diaz Juve: intreccio Milan-Real Madrid. Cosa può succedere per quanto riguarda il futuro dell’attaccante spagnolo

Intreccio suggestivo sull’asse Milano-Madrid. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il Milan proverà a trattenere Brahim Diaz proponendo al Real una cifra attorno ai 20 milioni di euro, ma non è detto che i Blancos abbiano voglia di trattare su questo fronte.

In estate infatti il club allenato da Ancelotti saluterà Asensio e potrebbe decidere di riportare alla base il trequartista spagnolo del Milan. Nel caso in cui il Diavolo non riuscisse a riscattare Brahim Diaz, ecco che Maldini potrebbe fiondarsi proprio su Asensio. Brahim, nelle ultime ore, è stato accostato anche al calciomercato Juve.

