Chiesa ritrova il Milan e Pioli: può rompere un digiuno che dura da marzo 2021 nel match della Juve di questa sera

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha reso note le statistiche in vista del match di questa sera contro il Milan. Una riguarda Federico Chiesa.

L’esterno ha preso parte a sei gol (tre reti e tre assist) contro il Milan in campionato, inclusa la sua unica doppietta con la Juventus in Serie A (6 gennaio 2021): contro nessuna squadra ha partecipato a più marcature in Serie A (sei anche contro il Bologna). Contro l’Empoli nel match più recente, ha ritrovato il gol in Serie A dopo 501 giorni, ovvero dal 6 gennaio 2022 contro il Napoli. Il classe ‘97 potrebbe partecipare ad almeno un gol in quattro presenze consecutive in Serie A per la prima volta dal marzo 2021 (un gol e due assist nelle ultime tre gare). Stefano Pioli è l’allenatore con cui Chiesa ha sia collezionato più presenze (66) che segnato più gol (12) in Serie A, con la Fiorentina tra il 2017/18 e il 2018/19

