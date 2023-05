Brahim Diaz sempre più rossonero: presto nuovi contatti con il Real Madrid per trovare un accordo per il riscatto

Non solo i rinnovi di Olivier Giroud e Rafael Leao, il Milan vuole confermare all’interno della propria rosa anche Brahim Diaz.

Come riportato da Sky Sport, dopo tre anni di prestito il club rossonero dovrà riscattare una volta per tutte lo spagnolo. Bisognerà dunque trovare un accordo con il Real Madrid, anche se non sarà cosa facile.

